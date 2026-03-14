Минниханов поручил усилить безопасность на праздник Ураза-байрам в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений на совещании в Доме Правительства республики. Встреча традиционно прошла в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов напомнил, что в следующую пятницу, 20 марта, мусульмане после завершения поста будут отмечать праздник Ураза-байрам. В этот день большое число верующих посещает мечети и другие религиозные учреждения. В связи с этим главам муниципальных образований и мухтасибам ДУМ РТ совместно с правоохранительными органами поручено обеспечить общественный порядок и безопасность во время праздничных богослужений.

Еще одной темой совещания стала предстоящая дата – 18 марта, когда в России отмечают 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Минниханов отметил, что события, известные как Крымская весна, показали миру, что Россия защищает своих граждан и историческую правду. По его словам, эта дата напоминает о необходимости сохранять единство страны, уважать историю и думать о будущем государства.

Раис республики также напомнил, что между Татарстаном и Крымом, а также Севастополем налажено сотрудничество. Развиваются гуманитарные и культурные связи, в том числе с Бахчисарайским районом. В связи с предстоящей годовщиной Минниханов поручил органам власти на местах организовать тематические мероприятия. Он отметил, что республика поддерживает активные контакты с руководством Крыма и Севастополя и намерена продолжать совместную работу.

Еще одной важной темой совещания стала ситуация с заболеваниями животных. Минниханов сообщил, что, по данным Россельхознадзора, инфекции животных выявлены в 15 регионах страны, в том числе в Удмуртии и Чувашии. В этих регионах введены ограничения на перемещение животных и продукции.

В связи с этим Раис Татарстана поручил усилить меры по предотвращению заноса опасных инфекций в республику. По его словам, необходимо пресекать несанкционированный ввоз животных и продукции. Главному управлению ветеринарии, управлению Россельхознадзора и МВД по РТ поручено усилить контроль на стационарных и передвижных постах дорожно-патрульной службы.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, главам муниципалитетов и руководителям сельхозпредприятий поручено обеспечить закрытый режим содержания животных на фермах, проводить дезинфекцию и ограничить доступ посторонних на такие объекты.