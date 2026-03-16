Общество 16 марта 2026 10:10

Мечети Казани начнут праздничные мероприятия на Ураза-байрам в 6:30

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в пятницу, 20 марта, отметят один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам. Праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 6:30 утра с чтения аятов Корана, сообщил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов.

«Проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работу в 5 часов утра. Подробная информация с указанием маршрутов будет размещена позже на портале мэрии города», – сказал Сарманов.

Во второй половине дня в городе пройдет ежегодный праздник «Рамазан-фест». Он начнется в 13.00 в Старо-Татарской слободе на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри.

В программе мероприятия запланированы театрализованные представления, лектории, ярмарка и фудкорт. Для детей организуют мастер-классы и активные игры.

По словам Сарманова, все оперативные службы города обеспечат необходимые меры безопасности и общественного порядка.

читайте также
Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз
Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
