В Уфе началось прощание с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым

Фото: ИА «Башинформ»

В уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан» началась церемония прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. На сцене ГКЗ около гроба выставлен почетный караул, пришедшие возлагают к телу покойного цветы и траурные венки. Количество желающих проститься с Рахимовым растет с каждой минутой, передает «Башинформ».

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что на входе в концертный зал уже сформировалась большая очередь, в фойе не всем хватает мест, из-за чего желающим проститься с первым Президентом РБ приходится ожидать на улице. В центре города в связи с проведением церемонии прощания ограничено движение транспорта, перекрыты улицы Ленина и Пушкина.

Церемония прощания продлится до 12.00 (10.00 по мск), затем начнется траурный митинг.

Напомним, Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Соболезнования жителям соседней республики накануне направил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о том, какой след Первый Президент Башкортостана оставил в истории республики и страны в целом, читайте в материале «Татар-информа».