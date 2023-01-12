«Период правления Муртазы Рахимова назовут золотым веком башкирской истории»

На 89-м году жизни не стало первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Он возглавлял Башкирию с 1990 по 2010 год. В пятницу в Уфе пройдет прощание с политиком, потом его похоронят на мусульманском кладбище. Эксперты «Татар-информа» вспомнили о роли Рахимова в становлении федерализма, о его месте для башкир, а также непоказной аскетичности.

Рахимов Муртаза Губайдуллович – первый Президент Республики Башкортостан

Фото: gsrb.ru

«Муртаза Рахимов – один из столпов развития системы федерализма на этапе становления современной России»

Александр Терентьев, член Совета Федерации от Татарстана:

– Муртаза Рахимов – один из столпов развития системы федерализма на этапе становления современной России. На этом историческом пути становления большой России, безусловно, его вклад был огромным. Это личность, которая внесла вклад в историю нашей большой страны. Наши республики, несмотря на некоторую степень соревновательности развития, всегда смотрели одинаково на развитие большой России, являлись соавторами этого процесса. Если говорить об этом «в лицах», то это, конечно, Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов. Тогда, после распада СССР, судьба России могла сложиться по-разному. И эти люди, оказавшись во главе своих регионов, сыграли выдающуюся роль в сохранении нашей страны.

«На историческом пути становления большой России, безусловно, его вклад был огромным. Это личность, которая внесла вклад в историю нашей большой страны» Фото: bashinform.ru

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ:

– Время берет свое, уходят очень большие политики. Я был лично знаком с Муртазой Губайдулловичем, работая в Правительстве Татарстана. Несколько раз как министр я его встречал на границе нашей республики, сопровождая в поездке. Поэтому я мог сравнивать его с руководителями других субъектов. Он сильно выделялся очень высоким уровнем работоспособности.

Каждая совместная поездка сопровождалась детальным расспросом того, как мы реализуем проекты в Татарстане, чего мы добиваемся. Он был настроен на конкуренцию, каждый раз расспрашивал, как мы это сделали, где мы взяли деньги, как мы приняли решение, какой нормативный акт приняли. Все это создавало очень высокий авторитет, потому что человек работал постоянно. Пусть светлая память о Муртазе Губайдулловиче сохранится на долгие годы.

Во время рабочей поездки в Кармаскалинский район Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Илья Гращенков, политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики»:

– Муртаза Рахимов сыграл ту же роль, что и Минтимер Шаймиев (первый Президент Республики Татарстан). Это люди, которые создали тот суверенитет, который оказался подходящим для нахождения Башкирии и Татарстана в составе Российской Федерации. Это был не такой суверенитет, который позволил бы усилиться центробежным силам, но удалось сохранить идентичность, региональную экономику, самостоятельность.

Башкиры стали самостоятельным народом Российской Федерации, и это хороший пример для других субъектов, особенно национальных. Политика Рахимова в некоторой степени была даже более удачной, чем у Шаймиева. Например, он был более лоялен в некоторых непринципиальных вопросах типа наименования главы. Наверное, можно отнести Рахимова к тем людям, которые строили российскую государственность и заложили основы и принципы, которые в дальнейшем как раз будут усилены.

«Ушел лидер нации, который вселял в простой народ надежды и вызывал уважение к власти, за это его тогда с почтением называли Абзый или Ағай» Фото: gsrb.ru

«Народ любил своего лидера за простоту, но эта же народная черта была у Рахимова и слабым местом»

Тимур Мухтаров, руководитель общественного Координационного совета по развитию башкирского языка и культуры, кандидат социологических наук:

– Известие о смерти Муртазы Рахимова в сердцах башкир отозвалось светлой грустью. Ушел лидер нации, который вселял в простой народ надежды и вызывал уважение к власти, за это его тогда с почтением называли Абзый или Ағай. Нынче, уже более десятка лет, он не являлся руководителем республики, но все это время оставался любим и почитаем башкирским народом. Конечно, период его правления в Башкортостане будут называть золотым веком в башкирской истории. Однако правда состоит в том, что это было и временем самых горьких потерь у населения, с момента окончания Великой Отечественной войны. И Рахимов в эти годы нес ответственность за четырехмиллионное население республики, так же как и ранее за коллектив своего родного нефтеперерабатывающего завода. Бремя этой ответственности заставляло делать и ошибки. Среди вызовов нового времени Рахимову не хватало времени тщательно отбирать для своего окружения таких же бескорыстных, как он сам. Народ любил своего лидера за простоту, но эта же народная черта была у Рахимова и слабым местом.

Но пусть все-таки память о первом Президенте Башкортостана останется светлой, и, как говорят у тюркских народов: «Иманды болсын!» («Да пребудет он с верой»).

«Он многое сделал для республики. Не дал разворовать хозяйство региона, когда шла большая “прихватизация”. Уделял много внимания развитию села, поскольку сам был выходцем из сельской местности» Фото: bashinform.ru

«В целом республике повезло, что вначале в ее руководстве находился Муртаза Рахимов»

Ильдар Габдрафиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнополитологии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева в Уфе:

– Безусловно, это большая утрата. Ушел, как было принято говорить, один из губернаторов-тяжеловесов. Он был таковым наряду с Лужковым, Росселем, Шаймиевым. Он был человеком своего времени. Прошел путь от сельского паренька до директора завода и Председателя Верховного Cовета. Во главе республики находился 20 лет, сначала три года в качестве Председателя Верховного Совета, потом в качестве Президента. Он многое сделал для республики. Не дал разворовать хозяйство региона, когда шла большая «прихватизация». Уделял много внимания развитию села, поскольку сам был выходцем из сельской местности. Не допустил развала колхозов, много внимания уделял газификации сел.

Рахимов долгое время руководил заводом, он по-своему видел республику как большой завод, где есть управленческая вертикаль, менеджмент. Поэтому он создал регион-корпорацию и был его авторитарным лидером. В начале 2000-х годов авторитарные тенденции в регионах начали ослабевать, стала оскудевать и экономическая база устойчивости Рахимова. Крупнейшие заводы республики потихоньку переходили в руки федеральных игроков. Тогда же прошла «мутная» приватизация башкирского ТЭКа, одного из крупнейших в России. Дальнейшие события показали, что были злоупотребления, в том числе со стороны его сына Урала.

«Рахимов жил и работал в противоречивое время и был противоречивой личностью. В то же время нужно сказать, что он был выдающейся личностью» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Муртаза Губайдуллович всего себя отдавал республике и мало внимания уделял своей личной жизни. После отставки на протяжении почти 13 лет, я думаю, он был очень одиноким человеком.

Кто-то говорит, что при нем в республике был создан этнократический режим. Я с этим не согласен. Этнократии у нас не было. Да, был авторитарный режим. Рахимов жил и работал в противоречивое время и был противоречивой личностью. В то же время нужно сказать, что он был выдающейся личностью и государственным деятелем. И вспоминать сегодня о его недостатках было бы неправильно.

В целом республике повезло, что вначале в ее руководстве находился Муртаза Рахимов. Но с 2000-х годов республика начала «буксовать». И сегодня мы видим, что инерция этого отставания чувствуется до сих пор. Например, если мы сравниваем с соседним Татарстаном, то мы видим, что отстаем и в плане инвестиций, и потеряли локомотивы нашей экономики.

Экзам Губайдуллин, глава Совета муниципальных образований РТ:

– Это большая потеря. Муртаза Губайдуллович являлся настоящим политическим тяжеловесом наравне с Минтимером Шариповичем, Юрием Лужковым и другими руководителями регионов того непростого периода. Все они внесли огромный вклад в сохранение целостности России. Между нашими республиками было такое негласное соревнование, своеобразная конкуренция. Но это в итоге работало на благо жителей двух республик, они постоянно развивались. Тогда было многое сделано для того, чтобы потенциал региона и богатые природные ресурсы работали на повышение качества жизни населения. Поэтому вклад Муртазы Губайдулловича в развитие Башкортостана очень велик.

Фото на анонсе: bashinform.ru