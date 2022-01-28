В Тюменской области школьники уйдут на дистант, с 1 марта будет введена система QR-кодов

С 31 января по 12 февраля школьники Тюменской области перейдут на дистанционное обучение. Также на дистант уйдут студенты колледжей, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр регионального Правительства.

При этом власти продлили мораторий на QR-коды для допуска в общественные места, теперь система начнет действовать с 1 марта.

В области рекомендован режим самоизоляции жителям старше 60 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, не прошедшим вакцинацию или не переболевшим Covid-19. Работодателям рекомендуют перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, без учета вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние 12 месяцев.

За последние сутки количество новых ковид-случаев по всей России достигло почти 100 тыс. Накануне было выявлено 88 816 заболевших. На недавнем совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что на сегодня случаи «омикрона» и других недоминирущих вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости.