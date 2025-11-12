«В тот день погибла вся семья»: ГАИ показала студентам последствия лихачества на дорогах

В День памяти жертв ДТП Госавтоинспекция провела краш-курс для студентов. Им показали, к чему приводит халатность на дороге. Инспекторы ДПС, медики и спасатели рассказали о ДТП, на которые им довелось выезжать. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Молодой водитель – самая уязвимая категория на дороге из-за отсутствия опыта»

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП, он входит в систему международных и всемирных дней ООН. В этот день люди вспоминают тех, кто погиб в дорожных авариях, и напоминают окружающим о важности соблюдения правил дорожного движения.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с ГБУ БДД рассказали и показали студентам вузов, чем грозит лихачество и неаккуратность на дороге. Показали ролики о реальных ДТП на дорогах республики, о многих из них «Татар-информ» рассказывал.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с ГБУ БДД рассказали и показали студентам вузов, чем грозит лихачество и неаккуратность на дороге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы проводим массу мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Сегодня мы проводим краш-курс для молодых водителей. Надеемся, что это благоприятно повлияет на снижение аварийности в республике. Молодой водитель – самая уязвимая категория в ДТП, так как они еще не успели получить опыт вождения. Поэтому мы обращаем на них самое пристальное внимание», – рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

В начале краш-курса со сцены была озвучена печальная статистика: в прошлом году в ДТП в России погибли 13 тысяч человек, в Татарстане за 10 месяцев этого года погибли 80 человек в возрасте от 18 до 35 лет, общее количество погибших в ДТП в республике также выросло.

Мероприятие, которое начиналось для зрителей как обычное, вызвало у них бурю эмоций – после нескольких роликов-историй зрители не могли сдержать слез. Одна из девушек начала плакать навзрыд – как выяснилось, в прошлом году в ДТП погиб ее дядя.

Константин Горчев: «На месте ДТП погибла молодая семья, у каждого члена которой были свои мечты и планы на будущее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я никогда не забуду этот день: в ДТП погибли отец, 3-летний сын и беременная мать»

После нескольких видеороликов на сцену вышел инспектор ДПС отдельного спецбатальона Константин Горчев. Он рассказал студентам ужасную историю, последствия которой наблюдал 9 июля этого года. Он подчеркнул, что этот день не сможет забыть никогда.

«В один момент поступила информация из дежурной части о ДТП с пострадавшими. Каждый раз, когда поступает такая информация, молишь Бога – лишь бы не было погибших. Когда я прибыл на место ДТП и увидел, что произошло, назвать шоком то, что я испытал, значит, не сказать ничего. На обочине находились два автомобиля – Lada Priora и Volkswagen Polo, которые оказались там после лобового столкновения. Подойдя ближе, я увидел четверых погибших, тела которых были накрыты различными накидками. Под одной из накидок было детское автокресло, в котором находилось тело трехлетнего мальчика. Рядом, также под накидками, находились тела его отца и мамы, которая была беременна», – рассказал он.

Константин Горчев сказал, что ему – чужому для этой семьи человеку – было страшно на это смотреть, а что испытали близкие этих людей, и представить было тяжело.

«Из-за чего случилось это ДТП? В один момент водитель почувствовал себя асом на дороге и решил выйти на обгон в непредусмотренном, запрещенном для этого месте. В результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем. Оба водителя, видя, что избежать столкновения не получится, решили разъехаться. Так, водитель Lada Priora, который производил обгон, понимая, что не может вернуться в свою полосу, и видя, что столкновения избежать не получится, решил уйти на встречную обочину. И водитель встречного автомобиля тоже решил уйти на обочину – там они и столкнулись», – рассказал лейтенант полиции.

На месте ДТП погибла молодая семья, у каждого члена которой были свои мечты и планы на будущее.

«Кто виноват в этих трагедиях? Что нужно, чтобы этого не случилось? Как этого избежать? Задайте, пожалуйста, эти вопросы себе. Именно ваше решение является главным – безопасность или возможность непоправимой трагедии. Вы в ответе за то, что происходит с вами», – обратился к сидящим в зале Константин Грачев.

Марина Воронцова рассказала, что ежегодно бригады скорой помощи Татарстана выезжают более чем к 4 тысячам пострадавших в ДТП Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если вы научитесь оказывать первую помощь, сможете спасти жизнь на дороге»

Глава Центра медицины катастроф Марина Воронцова рассказала, что ежегодно бригады скорой помощи Татарстана выезжают более чем к 4 тысячам пострадавших в ДТП.

«Порядка 70 процентов погибают на месте аварии. Этим летом мотоциклист, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие и получил множественные тяжелейшие травмы. Реанимационные мероприятия были безуспешны, молодой человек скончался. Около 40 процентов попавших в больницы после ДТП остаются инвалидами. Некоторые из них навсегда останутся прикованы на кровати, а кто-то сможет передвигаться только на инвалидном кресле», – рассказала Марина Воронцова.

Марина Воронцова рассказала, что и медики скорой помощи попадают в ДТП, ведь они такие же участники дорожного движения.

«В феврале 2023 года бригада скорой помощи в Набережных Челнах везла тяжелого пациента с инфарктом в больницу. Ехали с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке на большой скорости, а на этом участке дороги было ограничение движения скорости до 40 км в час, в автомобиль скорой помощи въехала Audi. От столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. Фельдшеры, находившиеся в салоне автомобиля скорой помощи, получили травмы. Следующая бригада, приехавшая на место аварии, увезла и пациента с инфарктом, и пострадавших фельдшеров в больницу», – рассказала Марина Воронцова.

Только чудом в том ДТП никто не погиб – одного из фельдшеров, который получил наиболее тяжелые травмы, на вертолете санавиации доставили в казанский травмоцентр, на его лечение ушло несколько месяцев. Один из фельдшеров, не пережив стресса, через несколько месяцев уволился с работы.

«Дорогие ребята, вы, став свидетелем или, не дай бог, участником ДТП, можете спасти жизнь человеку, оказав первую помощь. Например, такая простейшая манипуляция, как придание устойчивого бокового положения, спасает от 20 до 25 процентов жизней, поэтому я вас призываю обучаться навыкам оказания первой помощи», – добавила она.

На лицах студентов вновь появилась печаль – после инвалидного кресла на сцену вынесли мешки для трупов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это – трупный мешок, думаю, никому не захочется оказаться в этом пакете»

На лицах студентов вновь появилась печаль – после инвалидного кресла на сцену вынесли мешки для трупов. Следом вышел спасатель первого класса поисково-спасательной службы Татарстана Ильдар Асхадуллин.

«По долгу своей службы мне часто приходится выезжать на ДТП. Приезжая к месту вызова, всегда видишь страшную картину. Искореженные автомобили, зажатые пострадавшие с различными травмами, тела погибших. В середине октября на трассе М7 молодой человек, управляя автотранспортом Skoda, нарушил скоростной режим, не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим опрокидыванием», – рассказал он.

Для извлечения зажатых грудой металла людей был применен весь арсенал гидравлических инструментов МЧС: кусачки – для срезания крыши, гидравлический расширитель – для скрытия и расширения проемов дверей, гидравлический цилиндр – для стабилизации автомобиля и для расширения проемов.

«Обратите внимание, гидравлический инструмент достаточно тяжелый и очень мощный – это говорит о том, что только ему под силу справиться с грудой металла, которая еще недавно была автомобилем. В этой аварии в машине находились четыре человека, трое из них погибли. Они были совсем молодыми, как и вы сейчас. Водителю было 23 года, девушке-пассажирке 21 год, третьему – 28 лет. Четвертая пассажирка – девушка с различными травмами – была извлечена из данного автомобиля и передана бригаде скорой помощи. Хочу показать вам это – трупный мешок, сюда мы кладем тела погибших. Я думаю, никому не захочется оказаться в этом пакете», – сказал он.

Подводя итог, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин объяснил, что на плечах молодых водителей лежит огромная ответственность.

«Каждый из вас должен понимать, что после того, как вы сели за руль транспортного средства, на вас лежит огромная ответственность за себя, за пассажиров, за других участников дорожного движения. Каждый из вас должен понимать, что превышение скоростного режима или пренебрежение ремнем безопасности может с вами сыграть злую шутку. У меня к вам есть одна просьба. До всех своих сверстников, до молодых водителей, доводите необходимость соблюдения правил дорожного движения», – сказал он.