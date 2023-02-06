Появилось видео момента ДТП со скорой и иномаркой в Челнах

На камеру видеорегистратора попал момент серьезного ДТП в Набережных Челнах, где столкнулись машина скорой помощи и легковушка AUDI.

На кадрах видно, как карета скорой едет с включенными проблесковыми сигналами. Она выезжает на перекресток, где в нее врезается легковушка. От удара скорая вылетает с дороги и заваливается на бок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вечером на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова столкнулись машина скорой помощи и AUDI. По данным агентства, пострадали как минимум три человека.