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Происшествия 9 июля 2025 18:35

На трассе в РТ столкнулись две легковушки, четыре человека погибли

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На трассе в РТ столкнулись две легковушки, четыре человека погибли
Фото: МВД по РТ

Сегодня в Тукаевском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП водитель «Лады»с его два пассажира, один из которых трехлетний ребенок, а также пассажир автомобиля Volkswagen скончались на месте.

Водитель иномарки и еще его два пассажира, один из которых ребенок, с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Ход процессуальной проверки —на контроле прокуратуры.

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