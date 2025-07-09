На трассе в РТ столкнулись две легковушки, четыре человека погибли

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Тукаевском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП водитель «Лады»с его два пассажира, один из которых трехлетний ребенок, а также пассажир автомобиля Volkswagen скончались на месте.

Водитель иномарки и еще его два пассажира, один из которых ребенок, с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Ход процессуальной проверки —на контроле прокуратуры.