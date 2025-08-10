news_header_top
Происшествия 10 августа 2025 11:32

В ГАИ Казани рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП с байкером

Жуткое ДТП с мотоциклистом произошло в субботу на Залесной улице в Казани. Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, 39-летний мужчина за рулем мотоцикла BMW врезался в припаркованный из-за технической неисправности автомобиль Daewoo Nexia.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, после столкновения с Daewoo мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе и упал на дорогу.

«Оба участника дорожного движения были доставлены на автомобилях скорой помощи в медицинское учреждение. Сегодня в 8:54 из медучреждения поступила информация о том, что водитель мотоцикла BMW скончался. Собранные материалы будут переданы для процессуальной оценки в ГСУ МВД по Республике Татарстан», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

