В ГАИ Казани рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП с байкером

Жуткое ДТП с мотоциклистом произошло в субботу на Залесной улице в Казани. Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, 39-летний мужчина за рулем мотоцикла BMW врезался в припаркованный из-за технической неисправности автомобиль Daewoo Nexia.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, после столкновения с Daewoo мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе и упал на дорогу.

«Оба участника дорожного движения были доставлены на автомобилях скорой помощи в медицинское учреждение. Сегодня в 8:54 из медучреждения поступила информация о том, что водитель мотоцикла BMW скончался. Собранные материалы будут переданы для процессуальной оценки в ГСУ МВД по Республике Татарстан», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.