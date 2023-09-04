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В Татарстане завершилось досрочное голосование жителей новых регионов России
В Татарстане завершилось досрочное голосование на выборах депутатов заксобраний ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ЦИК республики.
«В 15 часов по московскому времени на территории республики закрылись все экстерриториальные избирательные участки. Выборы прошли в штатном режиме», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Всего жители новых российских регионов могли досрочно проголосовать на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 субъекте РФ. Участки открылись 1 сентября. Для удобства избирателей голосование проходило на стационарных экстерриториальных избирательных участках, в пунктах временного размещения, на дому, а также в медучреждениях.
О том, как проходили выборы, читайте в материале «Татар-информа».
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