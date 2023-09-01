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В РТ открылись участки для досрочного голосования на выборах в заксобрания новых регионов
В Татарстане открылись избирательные участки для жителей новых регионов. На четырех стационарных площадках они смогут проголосовать на досрочных выборах депутатов заксобраний ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Центризбиркома РТ.
Участки будут открыты до 4 сентября. Два из них находятся в Казани: в КЦ «Сайдаш» (ул.Ершова, 57а), в КДК им. Ленина (ул.Копылова, д. 2а). Еще один участок работает в Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах (ул.Ш.Усманова, д. 5), а четвертый расположен в Альметьевском татарском государственном драматическом театре (ул.Ленина, д. 37).
Время работы площадок — с 8.00 до 20.00 (по 3 сентября) и до 15.00 (4 сентября).
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