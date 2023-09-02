В Татарстане проходит досрочное голосование жителей новых регионов России

В Татарстане с 1 по 4 сентября проходит досрочное голосование жителей регионов, присоединенных к России в прошлом году после плебисцитов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Для этого открыты четыре экстерриториальных избирательных участка: два в Казани и по одному в Набережных Челнах и Альметьевске.

Один из участников досрочного голосования, приехавший в Казань из Мариуполя, отметил важность такого события. «Пришло время определяться. Я определился», — подчеркнул он.

«В Мариуполе у меня ничего не осталось, квартира сгорела. Здесь я живу в гостинице, нам оплачивают питание. Недавно получил паспорт. Планирую остаться в Казани. Сейчас работаю охранником», — рассказал мужчина.

В России 10 сентября состоится единый день голосования. В этот день пройдут выборы глав 26 субъектов Федерации. В 21 регионе это будут прямые выборы, а в пяти — в Ямало-Ненецком автономном округе, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — через голосование в парламентах.

В 20 субъектах назначены выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, в четырех (Карачаево-Черкесия, Красноярский край, Липецкая область и Республика Крым) — дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

В 36 районах Татарстана запланированы дополнительные выборы депутатов муниципальных образований, включая один мандат депутата Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе Казани. На 161 депутатский мандат по итогам регистрации кандидатов претендуют 548 человек.

В Татарстане голосование на экстерриториальных избирательных участках проходит с 1 по 3 сентября с 8 до 20 часов, 4 сентября — с 8 до 15 часов.