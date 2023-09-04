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Жители новых регионов досрочно проголосовали в Менделеевске
В Менделеевском районе прошло досрочное голосование за депутатов законодательных органов для жителей новых регионов. На деловом понедельнике заместитель главы Лейсан Галеева поблагодарила организаторов за проведение досрочных выборов.
«Процедура голосования прошла организованно и четко. Спасибо всем организаторам!» — отметила Лейсан Галеева.
Участок был организован в оздоровительном комплексе «Нептун», досрочное голосование началось в 10 часов и продолжилось до 14 часов.
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся в Татарстане, могут проголосовать с 1 по 4 сентября.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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