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Политика 4 сентября 2023 09:29

Жители новых регионов досрочно проголосовали в Менделеевске

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Жители новых регионов досрочно проголосовали в Менделеевске

В Менделеевском районе прошло досрочное голосование за депутатов законодательных органов для жителей новых регионов. На деловом понедельнике заместитель главы Лейсан Галеева поблагодарила организаторов за проведение досрочных выборов.

«Процедура голосования прошла организованно и четко. Спасибо всем организаторам!» — отметила Лейсан Галеева.

Участок был организован в оздоровительном комплексе «Нептун», досрочное голосование началось в 10 часов и продолжилось до 14 часов.

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся в Татарстане, могут проголосовать с 1 по 4 сентября.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#досрочное голосование
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