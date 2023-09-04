Жители новых регионов досрочно проголосовали в Менделеевске

В Менделеевском районе прошло досрочное голосование за депутатов законодательных органов для жителей новых регионов. На деловом понедельнике заместитель главы Лейсан Галеева поблагодарила организаторов за проведение досрочных выборов.

«Процедура голосования прошла организованно и четко. Спасибо всем организаторам!» — отметила Лейсан Галеева.

Участок был организован в оздоровительном комплексе «Нептун», досрочное голосование началось в 10 часов и продолжилось до 14 часов.

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся в Татарстане, могут проголосовать с 1 по 4 сентября.