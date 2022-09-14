В Татарстане зарегистрирована почти тысяча случаев коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки выявлен 971 новый случай заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 942 за день до этого. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 100 пациентов. Накануне госпитализация потребовалась 106 заболевшим, о чем сообщал «Татар-информ».

Всего по данным на 14 сентября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 166 516 случаев заболевания. Выздоровели 155 620 жителей республики, в том числе 1038 — за последние сутки (днем ранее стало известно о 1236 излечившихся больных).

При этом в регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2003 — в последний раз информация о летальных исходах появлялась 6 сентября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшую субботу обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом, посоветовав жителям республики носить маски и прививаться. В Казани возобновили работу пункты вакцинации от Covid-19 у станций метро.