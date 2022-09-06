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Ру Тат
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Здоровье
6 сентября 2022  12:14

В Татарстане подтверждено более 550 случаев коронавируса

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В Татарстане за прошедший день выявлено 552 случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 514 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 77 пациентов. За день до этого госпитализация потребовалась 35 инфицированным.

Всего по данным на 6 сентября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 160 234 случая заболевания. Излечились 151 326 жителей республики, в том числе 103 за последние сутки (днем ранее стало известно о 78 вылечившихся больных).

Вместе с тем в регионе за сутки официально признаны умершими от коронавируса еще два человека. Таким образом, общее число зарегистрированных в качестве скончавшихся от Covid-19 в Татарстане достигло 2003.

Из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержится и в постановлении Правительства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце августа возобновил работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

#коронавирус #статистика
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