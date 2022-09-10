Минниханов: Заболеваемость Covid-19 выросла почти в два раза, носите маски и прививайтесь

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал татарстанцев соблюдать меры предосторожности в условиях роста новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость в республике выросла в 1,8 раза, подчеркнул он на совещании в доме Правительства РТ.

В этих условиях важно активизировать работу по вакцинации и ревакцинации, добавил Минниханов. Он напомнил, что на 8 сентября в Татарстане первым компонентом привито 2 млн 707 тысяч человек, вторым – 2 млн 536 тысяч.

«Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных требований. Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции», – приводит слова Президента РТ его пресс-служба.

Напомним, в республике началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, сегодня в Татарстане выявлено 755 новых случаев заболевания Covid-19. В больницах республики развернули сто дополнительных коек, Минздрав РТ заявлял о «полноценном подъеме» заболеваемости, отмечая, что большинство людей переносят «омикрон». Подробнее о ситуации с Covid-19 в республике – в материале «Татар-информа».