В Татарстане за сутки выявлено 176 случаев коронавируса

В Татарстане зафиксировано 176 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 179 накануне. При этом число госпитализированных выросло с 52 до 71. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 20 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 148 484 случая заболевания. Выздоровели 143 612 жителей Татарстана, причем 123 человека излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике равняется 1993.

При этом из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве субъектов Российской Федерации.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований на территории республики. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о рисках возникновения новых штаммов коронавируса.