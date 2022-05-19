news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
19 мая 2022  15:20

В Татарстане подтвердилось еще 179 случаев Covid-19

news_top_970_100

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом в 52 случаях зараженным потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших на этот раз оказалось незначительно ниже, чем заболевших, — 163. Таким образом, с начала пандемии число заражений в Татарстане достигло 148 308, выздоровели 143 489 человек.

Кроме того, за сутки зарегистрирована одна смерть от последствий вируса. Общее число летальных исходов в республике составляет 1993.

#коронавирус #статистика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100