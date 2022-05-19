В Татарстане подтвердилось еще 179 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом в 52 случаях зараженным потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших на этот раз оказалось незначительно ниже, чем заболевших, — 163. Таким образом, с начала пандемии число заражений в Татарстане достигло 148 308, выздоровели 143 489 человек.

Кроме того, за сутки зарегистрирована одна смерть от последствий вируса. Общее число летальных исходов в республике составляет 1993.