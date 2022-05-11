Мурашко предупредил о вероятности возникновения новых штаммов Covid-19

Появление новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 представляет собой вопрос времени, и задача стран БРИКС — создать собственный механизм предупреждения массового заражения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава РФ напомнил, что мутантные вариации Covid-19, такие как «дельта» и «омикрон», создают угрозу возникновения новых вызовов.

«При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер», — сказал российский министр, выступая на XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC.

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