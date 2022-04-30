Президент РТ потребовал усилить меры безопасности во время майских праздников

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ потребовал усилить меры безопасности во время майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Мы чествуем тружеников, отдаем дань памяти тем поколениям, на трудовом подвиге которых базируется основа нашей экономики. Отрадно, что труд татарстанцев отмечен на самом высоком уровне. Казань носит почетное звание города трудовой доблести. Хочу поздравить всех жителей республики с Праздником весны и труда», — заметил в связи с предстоящим праздником Президент РТ.

В понедельник, 2 мая, на следующий день после Праздника весны и труда, мусульмане всего мира будут праздновать завершение священного месяца Рамазан — Ураза-байрам. В мечетях республики состоятся праздничные богослужения.

В связи с этим Минниханов обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость обеспечения мер безопасности культовых объектов, в том числе с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане снизился еще на 7,2%. Однако расслабляться не стоит, уверен Рустам Минниханов. Каждый день в регионе регистрируют в среднем около 200 случаев заражения. Антиковидные меры в республике сохраняются.

В таком контексте Президент Татарстана призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роспотребнадзор по РТ рассказал, с какими ограничениями пройдет акция «Бессмертный полк». По оценке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сохраняется высокий риск подъема заболеваемости Covid-19 в июне.