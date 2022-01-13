В Татарстане за сутки выявили 107 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них восемь завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать три человека госпитализировано, 74 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 70 человек. В Зеленодольском районе отмечено 12 случаев болезни, в Набережных Челнах — восемь. Всего инфицированные выявлены в 13 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 13 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 43 958 случаев заболевания. Выздоровели 37 355 жителей Татарстана, причем 131 излечился за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 306 478 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 4502. Обеими дозами привит 1 866 321 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане готовятся к четырехкратному росту числа заболевших коронавирусом из-за наступающего омикрон-штамма. По словам Президента РТ Рустама Минниханова, в случае необходимости власти республики готовы за неделю в два или три раза увеличить число ковидных коек.

По оценке Президента РФ Владимира Путина, у России осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.