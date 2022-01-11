Минниханов об «омикроне»: При необходимости за неделю увеличим число коек в два-три раза

Фото: tatarstan.ru

В случае необходимости власти Республики Татарстан готовы за неделю в два или три раза увеличить число коек для больных коронавирусом. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, мероприятие прошло по видеосвязи. Провел его Премьер-министр России Михаил Мишустин, который призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с Covid-19.

«В республике имеется полная готовность к возможному завозу нового штамма коронавируса „омикрон“. Пока таких случаев у нас не было. Подготовлены обсерваторы, имеются специально отведенные боксы в инфекционных больницах», — доложил Президент Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, ситуация в регионе остается стабильной и находится на постоянном контроле, все лекарства имеются в наличии. «Мы также готовы своевременно развернуть дополнительные инфекционные койки. <…> В резерве имеется 50% коек, при необходимости мы можем в течение недели в два-три раза нарастить их объем», — уточнил он.

Фото: © tatarstan.ru

В международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» организовано тестирование прибывающих из стран, где выявлен омикрон-штамм. Объемы тестирования на коронавирус в Татарстане наращивались с 1 июля прошлого года. ПЦР-диагностикой занимаются 24 лаборатории, в государственных и частных медучреждениях ведется и экспресс-тестирование на коронавирус. В целом проводится 306 исследований на 100 тыс. населения, пояснил Президент РТ.

Отдельно Минниханов упомянул дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, действующие в республике, включая и систему QR-кодов в общественном транспорте. Кроме того, он привел статистику по числу заболевших коронавирусом и зарегистрированных смертей от него, а также по количеству вакцинированных против Covid-19.