Фазлеева: Из-за омикрона ждём увеличения заболеваемости в четыре раза

В Татарстане готовятся к серьезному увеличению заболеваемости новой коронавирусной инфекции из-за наступающего омикрон-штамма. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Мы вакцинировались для того, чтобы коронавирусная инфекция не затрагивала нас с вами в тяжелых исходах, чтобы мы их не имели. На сегодняшний день большое количество жителей Татарстана приняли решение о вакцинации. Вместе с тем достичь коллективного иммунитета фантастического мы пока не можем. Кроме того, пока ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что омикрон заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на данный момент случаев нет», – отметила спикер.

Лейла Фазлеева призвала жителей привиться повторно, напомнив, что профилактика этого штамма не отличается от всех предыдущих – масочный режим, входные фильтры.

Гость эфира заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов добавил, что, по данным зарубежных коллег, омикрон бьет по детям.

Профессор подчеркнул, что приход омикрона в республику – всего лишь дело времени.