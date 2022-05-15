В Татарстане за сутки вновь выявлено 185 случаев коронавируса

В Татарстане зафиксировано 185 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, как и накануне. При этом 41 пациент госпитализирован, тогда как вчера в больницу попал 81 инфицированный. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 15 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 147 582 случая заболевания. Выздоровел 142 301 житель Татарстана, причем 586 человек излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально зарегистрирован один новый умерший от SARS-CoV-2. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике достигло 1991.

Вместе с тем из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в большинстве субъектов Российской Федерации.

Президент РТ Рустам Минниханов ранее призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований на территории республики. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о рисках возникновения новых штаммов коронавируса.