В Татарстане подтвердилось еще 185 случаев Covid-19

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 185 жителей Татарстана. В 81 случае пациентам потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала пандемии в республике подтвердилось уже 147 397 случаев заражения вирусом. Выздоровели 141 715 человек, в том числе 384 — за прошедшие сутки.

Также сообщается, что в республике не выявлено новых смертей от последствий Covid-19. Число летальных исходов осталось прежним — 1990.