Бруцеллез и птичий грипп: кто и откуда ввозит опасные вирусы в Татарстан

Биологически не защищены 239 предприятий, где содержится крупный рогатый скот общей численностью свыше 500 голов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Заболевания развиваются молниеносно»

В Татарстане из 34 крупных птицеводческих предприятий биологическую защиту имеют только три, из 17 свиноводческих – лишь 12. Кроме того, биологически не защищены 239 предприятий, где содержится крупный рогатый скот общей численностью свыше 500 голов, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Я хочу обратиться к руководителям хозяйств, которые непосредственно отвечают за этот вопрос. Они должны понять: кто хочет дальше работать, тот должен заниматься биологической безопасностью», — заявил руководитель ведомства. Он добавил, что птицеводческие и животноводческие предприятия должны придерживаться закрытого режима, чтобы быть биологически защищенными.

При этом, по словам Хисамутдинова, даже крупные предприятия, построенные по новым технологиям, не используют свои санпропускники и дизбарьеры, работают в открытом режиме.

Алмаз Хисамутдинов: «В последнее время появились новые заболевания и активизировались забытые старые, которые «поднимают голову» Фото: prav.tatarstan.ru

«В последнее время появились новые заболевания и активизировались забытые старые, которые “поднимают голову”. Все они развиваются молниеносно. Мы это должны учитывать. С таким поголовьем в республике дальше невозможно будет жить без биологической защиты», — предостерег начальник Главного управления ветеринарии.

Он уточнил, что в основном в республику инфекция завозится с живым скотом, продукция проходит термическую обработку. Более того, очень много предпринимателей занимаются перепродажей животных.

«В каждом районе они есть. С ними проводится разъяснительная работа, но все равно находится тот, кто завозит животных без разрешения, без ветеринарных сопроводительных документов. Они должны быть на учете, поскольку подвергают опасности животноводство и людей», – подчеркнул спикер.

Именно из-за несанкционированного завоза животных в Татарстан попал бруцеллез крупного рогатого скота, которого не было в республике с 1995 года Фото: © «Татар-информ»

Из-за бруцеллеза у фермера все стадо отправили на убой

Именно из-за несанкционированного завоза животных в Татарстан попал бруцеллез крупного рогатого скота, которого не было в республике с 1995 года. Очаг опасного заболевания был выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве «Скоков Н. А.» Новошешминского района, рассказал Хисамутдинов.

«Это однозначно несанкционированный завоз крупного рогатого скота, другого источника быть не может. Есть соседние регионы, неблагополучные по этому заболеванию. Явно был завоз без сопроводительных документов. Идет расследование, правоохранительные органы этим вопросом занимаются», – подчеркнул он.

Всего в хозяйстве содержалось 770 голов крупного рогатого скота, все поголовье сдано на убой. Сейчас проводится дезинфекция помещений, и в ближайшее время «очаг будет закрыт», отметил спикер.

Согласно инструкции, больных животных отправили в Дагестан, поскольку там есть специализированный мясокомбинат.

«А здоровое поголовье все равно должно реализовываться. Оно отправлено на Джалильский мясокомбинат Сармановского района», – уточнил начальник Главного управления ветеринарии.

Он заверил, что после термической обработки мясо зараженных животных становится неопасным для человека.

Прямой ущерб хозяйства, где был обнаружен бруцеллез, составил около 60 млн рублей. При этом компенсировать его фермеру не будут, так как бруцеллез не входит в перечень особо опасных заболеваний животных.

Ильнур Галеев: «Мы анализируем все вспышки в России. В большей части они возникают на предприятиях, где нет ограждений, забора» Фото: prav.tatarstan.ru

«Практически везде выявлены проблемы по биологической защищенности предприятий»

Основные проблемы в том, что у предприятий или вовсе нет ограждений, или они нарушены, отсутствует дизбарьер. Или же есть все условия, чтобы дикие птицы гнездились на территории предприятий, заявил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев.

«Мы анализируем все вспышки в России. В большей части они возникают на предприятиях, где нет ограждений, забора», – констатировал он.

Проводятся проверки, составляются протоколы о нарушениях со сроками. И на тех, кто не торопится их исправлять, с прошлого года управление стало подавать иски в суд. За второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023-го суды республики рассмотрели 19 исков о приостановлении деятельности предприятий-нарушителей.

«Деятельность десяти хозсубъектов была приостановлена на срок от 30 до 90 суток. Другие до вынесения решения суда устранили нарушения. Только введя такие меры, они находят возможности устранить нарушения», – подчеркнул руководитель татарстанского Управления Россельхознадзора.

Под особым контролем у ведомства находятся 52 птицеводческих хозяйства, которые, по словам спикера, несут угрозу для эпизоотического благополучия республики. «Мы ставили им сроки, когда они должны устранить нарушения. В сентябре их объехали, большая часть не устранили, только один-два. По остальным материалы направлены в суды», – сообщил он.

Под особым контролем у ведомства находятся 52 птицеводческих хозяйства, которые, по словам спикера, несут угрозу для эпизоотического благополучия республики Фото: © «Татар-информ»

«По птицефабрике решение по возмещению будет принято Кабинетом Министров»

Нарушения в содержании птицы были зафиксированы на Лениногорской птицефабрике, где в конце августа был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим был введен карантин в зоне эпизоотического очага и в радиусе 5 километров от него.

«Выясняется, как вирус попал на предприятие. Диких павших птиц там не находили, отстреливали рядом, но больных среди них не было, поэтому синантропная птица отпадает. Но до этого вспышка была в Башкортостане. Я не хочу связывать, но, может быть, оттуда техника смогла заехать. Может, с кормами вирус попал, хотя обработка проводилась. Поэтому вопрос остается открытым. И я сомневаюсь, что точный ответ мы сможем дать. Хотя нарушения на предприятии нашли», – сказал Галеев.

Хисамутдинов добавил, что 213 тыс. голов кур и 225 тыс. яиц было уничтожено. Кроме того, у населения изъято 177 голов птицы. На сегодня очаг ликвидирован, продолжается дезинфекция помещений.

Прямой ущерб Лениногорской птицефабрике из-за птичьего гриппа составил более 50 млн рублей, ущерб для населения небольшой – 60 тыс. рублей.

«Населению однозначно будет оказано возмещение ущерба. По птицефабрике решение по возмещению будет принято Кабинетом Министров Татарстана в зависимости от нарушений биологической защиты», – уточнил начальник Главного управления ветеринарии.

На сегодня в России выявлены 73 вспышки гриппа птиц, 67 – африканской чумы свиней, 226 – бруцеллеза, 12 – оспы овец и коз, 5 – сибирской язвы, 4 – туберкулеза, 659 – бешенства.