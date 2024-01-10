В Татарстане за год по нацпроекту созданы две школы креативных индустрий

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» за 2023 год в Татарстане открылись две новые школы креативных индустрий в дополнение к созданной раньше в Казани. Они заработали в Альметьевске и Нижнекамске, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Обучение в школах креативных индустрий ведется по четырем направлениям креативных технологий. Это «Дизайн», «Анимация», «Фото-видеопроизводство» и «Интерактивные компьютерные технологии».

«Одно из важнейших направлений, способствующих содействию развития единого культурно-образовательного пространства страны, а также повышению роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве, в том числе развитию творческого мышления обучающихся, популяризации и развитию профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере креативных индустрий — это создание Школы креативных индустрий», — заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Первая в республике Школа креативных индустрий была создана в 2022 году на базе Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина. Заработавшую в Альметьевске школу (открытую в здании Инженерного лицея) осенью прошлого года осмотрел Раис РТ Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

В Нижнекамске Школа креативных индустрий организована на базе музыкального училища. Позднее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании создать в столице региона Университет креативных индустрий.

Благодаря региональному проекту «Цифровая культура» в Татарстане также прошли мероприятия в сфере культуры и кинематографии, включая оцифровку книжных изданий в Казани.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.