После ремонта в музыкальном училище Нижнекамска откроется Школа креативных индустрий

Музыкальное училище Нижнекамска в предстоящем году наконец войдёт в фазу долгожданного ремонта – после его завершения здесь разместится Школа креативных индустрий. Об этом на итоговой встрече года со СМИ сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Республика, напомним, присоединилась к федеральной инициативе создания этих творческо-образовательных лабораторий для детей 12 – 17 лет в октябре, когда в Казани на базе училища имени Фешина открылась Школа креативных индустрий по художественным направлениям.

«В следующем году в Татарстане откроются ещё две школы креативных индустрий – в Нижнекамске и Альметьевске. В Нижнекамске благодаря этому мы наконец-то приступим к ремонту музыкального училища», – отметила Ирада Аюпова.

Один из важных аспектов федерального проекта – обучаются талантливые дети в школах креативных индустрий бесплатно. На создание такой школы в Казани из федерального бюджета было направлено более 53 млн рублей. В 2023 году по всей России планируется открыть ещё 32 школы креативных индустрий.

В Альметьевске и Нижнекамске, как ранее сообщал «Татар-информ», для учащихся будет доступно обучение аудио- и визуальным искусствам. Ученики же казанской художественной Школы креативных индустрий уже демонстрируют первые навыки и достижения на широкую аудиторию – обложка январского номера журнала «Казань» создана именно ими, отметила Ирада Аюпова.