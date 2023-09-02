Минниханов в Альметьевске осмотрел Школу креативных индустрий, гимназию и лицей

Прибывший сегодня в Альметьевск для участия в праздновании Дня нефтяника Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел образовательные учреждения, открывшиеся к новому учебному году после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сначала Раис РТ побывал в Школе креативных индустрий (ШКИ), открытой в здании Инженерного лицея на улице Гафиатуллина. Это уже вторая в регионе такая школа (первая была открыта осенью прошлого года на базе Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина).

Создание ШКИ в Альметьевске в рамках проекта «Придумано в России» началось в феврале 2023 года. Здесь будут обучаться дети в возрасте от 9 до 17 лет по таким направлениям, как интерактивные цифровые технологии, анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство, электронная музыка и так далее.

Затем Рустам Минниханов посетил гимназию №1 имени Р. Фахретдина (ул. Ленина, д.124), где к новому учебному году был произведен ремонт. Гимназия работает с 1996 года. Она занимает трехэтажное здание, тут обучаются более тысячи человек.

Раису РТ рассказали о произведенном в здании ремонте и о перспективах развития учебного заведения. На капремонт было потрачено 135 млн рублей федеральных средств и 54 млн рублей из республиканского бюджета, еще 320 млн поступило от спонсоров. Учащиеся активно участвуют в олимпиадах, занимая призовые места. Ежегодно количество олимпиадников увеличивается.

Минниханов осмотрел классы и общественные пространства. Ему также продемонстрировали теплицы, в которых школьники выращивают различные растения, и биолаборатории.

После этого руководитель республики побывал в лицее №1 имени М. К. Тагирова, который сдан в эксплуатацию после реконструкции. Это старейшее учебное заведение Альметьевска — оно было основано еще в 1918 году как первая светская татарская школа.

При реконструкции здания постарались максимально сохранить традиции и ценности учебного заведения. Сегодня в лицее есть спортивный комплекс с бассейном и скалодромом, комплекс с мастерскими, гаражами и музыкальной школой, большая библиотека, столовая на 500 мест.

Рустам Минниханов пообщался с педагогами-ветеранами, которые проработали в школе не один десяток лет. Он осмотрел благоустроенные классы, столовую и другие помещения. В актовом зале прошло торжественное мероприятие, на котором директору лицея вручили символический ключ от здания.