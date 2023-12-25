Метшин заявил о планах открыть в Казани Университет креативных индустрий

В Казани хотят открыть Университет креативных индустрий. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Мы начали реновацию территории Речного порта. Примерно 7 гектаров застраиваются. Планируем начать благоустройство набережной», — рассказал глава города.

По его словам, помимо того, что там будут нетиповые школы и детсады, планируется создать Университет креативных индустрий. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры с Агентством стратегических инициатив, с Минобрнауки России, со Сбербанком, отметил Метшин.

«В каждом вузе есть по чуть-чуть, но чтобы один такой вуз … Моя мечта, чтобы это был Университет БРИКС, чтобы мы приземлили навечно желание собирать студентов со всех стран БРИКС в Университете креативной индустрии», — подчеркнул он.

По мнению мэра Казани, создание такого университета откроет совершенно новый уровень образования, будет способствовать обмену лучшими студентами и преподавателями.