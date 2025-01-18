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В Татарстане за год планируют построить 142 дома по программе соципотеки
В Татарстане по программе социальной ипотеки в 2025 году планируют возвести 142 дома в 29 районах республики. В целом годовой план по вводу жилья составляет 3 млн 260 тыс. кв. метров.
Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кроме того, министр отметил, что в наступившем году жилье получат 24 многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей, 66 молодых семей, а также три семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.
Помимо этого, ведется работа по определению количества жилых помещений в рамках средств, выделенных по программе обеспечения жильем детей-сирот. Предварительно подобрано 450 квартир, уточнил Айзатуллин.
В 2024 году план предусматривал ввод 3,2 млн кв. метров жилья, но он был выполнен на 100% уже на начало декабря. К 21 декабря он оказался перевыполнен на 4%.
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