Не менее 3,26 млн кв. метров жилья сдадут в Татарстане в 2025 году

Минимальный план по вводу жилья в Татарстане на 2025 год составит 3,26 млн квадратных метров. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как уточнил Айзатуллин, в этом году в Татарстане будут реализованы четыре программы в сфере жилищного строительства. Из указанных объемов 1,416 млн квадратных метров планируют ввести по линии индивидуального жилищного строительства, 1,683 млн — многоквартирного инвестжилья и 162 тысячи — по программе соципотеки.

Также продолжается работа в рамках программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.