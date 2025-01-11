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Экономика 11 января 2025 11:03

Не менее 3,26 млн кв. метров жилья сдадут в Татарстане в 2025 году

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Минимальный план по вводу жилья в Татарстане на 2025 год составит 3,26 млн квадратных метров. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как уточнил Айзатуллин, в этом году в Татарстане будут реализованы четыре программы в сфере жилищного строительства. Из указанных объемов 1,416 млн квадратных метров планируют ввести по линии индивидуального жилищного строительства, 1,683 млн — многоквартирного инвестжилья и 162 тысячи — по программе соципотеки.

Также продолжается работа в рамках программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

#строительство жилья
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