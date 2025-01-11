Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Не менее 3,26 млн кв. метров жилья сдадут в Татарстане в 2025 году
Минимальный план по вводу жилья в Татарстане на 2025 год составит 3,26 млн квадратных метров. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Как уточнил Айзатуллин, в этом году в Татарстане будут реализованы четыре программы в сфере жилищного строительства. Из указанных объемов 1,416 млн квадратных метров планируют ввести по линии индивидуального жилищного строительства, 1,683 млн — многоквартирного инвестжилья и 162 тысячи — по программе соципотеки.
Также продолжается работа в рамках программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»