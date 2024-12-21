План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 4%

С начала 2024 года в Татарстане введено почти 3,3 млн квадратных метров жилья. Показатели на 4% превышают плановые, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщили в пресс-службе руководителя РТ, провел встречу Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В режиме ВКС к совещанию присоединились все районы РТ.

По данным министра, большая часть сданных домов пришлась на индивидуальное жилье. Построено более 17,4 тысячи домов общей площадью 2,35 млн квадратных метров. Введено также 776 тысяч квадратных метров по линии коммерческого строительства — это 130 домов. В части социальной ипотеки построено 59 домов, общая площадь которых составляет 162 тысячи квадратных метров.

Глава татарстанского Минстроя отметил, что из программ по жилью для отдельных категорий граждан остается завершить одну. Так, все помещения для детей-сирот законтрактованы Минзеимуществом РТ, республика оформила право собственности на 259 объектов. Еще 362 передаются Госжилфондом в министерство.