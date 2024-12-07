В Татарстане в 2024-м планируют превысить прошлогодний уровень ввода жилья

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В Татарстане по состоянию на 7 декабря план по вводу жилья выполнен на 100% - ввели 3,2 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Однако к концу 2024 года планируют ввести ориентировочно еще 250 тыс. «квадратов», доведя итоговую цифру до 3,45 млн квадратных метров и тем самым превысив уровень 2023-го (3,4 млн кв. м.).

Спикер также уточнил, что по линии соципотеки годовой план выполнен на 88%: сдали 31 дом из 56, которые необходимо было построить в 2024-м. Суммарная площадь сданных домов – 142 тыс. «квадратов».

По линии ИЖС в Татарстане сдали 17 037 домов площадью 2,3 млн квадратных метров.

Еще 128 многоквартирных домов сдали по линии коммерческого строительства (80% от запланированного объема). Их совокупная площадь - 756 тыс. «квадратов».