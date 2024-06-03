Программу капремонта в Татарстане расширили на 178 домов

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В Татарстане на 178 объектов расширена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики. Постановление Кабинета Министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Внести в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах <...> следующие изменения: в абзаце девятом раздела II цифры „17 423“ заменить цифрами „17 601“ <...>», — сказано в постановлении.

В соответствующем абзаце программы речь идет о количестве домов, «безопасные и благоприятные условия проживания» в которых должна обеспечить ее реализация.

Стоит отметить, что документ рассчитан на тридцатилетний срок воплощения в жизнь — с 2014 по 2043 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что краткосрочный план капремонта многоквартирных домов в Татарстане расширили на 90 объектов. Сейчас в республике продолжают приводить в порядок 558 зданий.