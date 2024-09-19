Тыгин объяснил, почему татарстанцы получили отдельную квитанцию за капремонт

Некоторые жители Татарстана получили от «Татэнергосбыта» отдельные квитанции за капитальный ремонт. Почему это было сделано, объяснил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Нет ничего странного, это нормальная договорная процедура между региональным оператором и „Энергосбытом “ , где региональный оператор республики аккумулирует средства, а у него почти 16 тыс. домов, производит накопления на счетах. Почему счет отдельный? Это значит, что эти дома обслуживаются по жилищно-коммунальным услугам в другом расчетном центре либо УК или ТСЖ рассчитывает их самостоятельно. Но средства накоплений у них находятся у регионального оператора», — заметил он.

Спикер отметил, что «региональный оператор производит расчеты, передает их в „Энергосбыт “ , а „Энергосбыт “ формирует квитанцию».

«Около 600 домов своевременно такой работой охвачены не были, самостоятельно не перечисляли средства, хотя по закону обязаны. Сейчас речь идет о доначислении. В целом по республике до 30 тыс. лицевых счетов, где выставлены суммы долгов», — уточнил Тыгин.

Он добавил, что в таких случаях строка за капремонт не включена в основную квитанцию за ЖКУ.