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Общество 19 сентября 2024 14:36

Тыгин объяснил, почему татарстанцы получили отдельную квитанцию за капремонт

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Некоторые жители Татарстана получили от «Татэнергосбыта» отдельные квитанции за капитальный ремонт. Почему это было сделано, объяснил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Нет ничего странного, это нормальная договорная процедура между региональным оператором и „Энергосбытом, где региональный оператор республики аккумулирует средства, а у него почти 16 тыс. домов, производит накопления на счетах. Почему счет отдельный? Это значит, что эти дома обслуживаются по жилищно-коммунальным услугам в другом расчетном центре либо УК или ТСЖ рассчитывает их самостоятельно. Но средства накоплений у них находятся у регионального оператора», — заметил он.

Спикер отметил, что «региональный оператор производит расчеты, передает их в „Энергосбыт, а „Энергосбыт формирует квитанцию».

«Около 600 домов своевременно такой работой охвачены не были, самостоятельно не перечисляли средства, хотя по закону обязаны. Сейчас речь идет о доначислении. В целом по республике до 30 тыс. лицевых счетов, где выставлены суммы долгов», — уточнил Тыгин.

Он добавил, что в таких случаях строка за капремонт не включена в основную квитанцию за ЖКУ.

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#тыгин александр #Госжилинспекция РТ #капитальный ремонт
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