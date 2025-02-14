Обязательная регистрация собак в Татарстане: сколько стоит чип и какие будут штрафы

Как проходит обязательная регистрация собак и сколько она стоит в Татарстане? Опасны ли чипы? Какой размер штрафа для владельцев животных за отказ от регистрации? На эти и другие вопросы ответил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире в сообществе Правительства РТ.





С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной процедурой в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем нужная регистрация собак?

С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной процедурой в Татарстане.

«Мы ждали, что на уровне Российской Федерации примут такое решение, но полномочия недавно были переданы регионам. Татарстан одним из первых принял решение – постановлением Кабинета министров ввел обязательную регистрацию собак», – сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

Он объяснил, что обязательная регистрация собак помогает людям быть более ответственными хозяевами. Кроме того, ветеринарная служба сможет точно узнать, сколько собак живет в Татарстане, а не полагаться на примерные данные. И самое главное – это поможет сократить число бездомных животных в регионе.

Кстати, решение об обязательной регистрации собак уже принято либо находится на стадии утверждения в 20 регионах страны. Еще около десяти регионов разрабатывают подобный законопроект.

Алмаз Хисамутдинов: «Число зарегистрированных животных становится с каждым днем все больше и больше. Мы активно этим занимаемся с 1 февраля» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сколько примерно собак обитает в Татарстане?

По расчетам, в Татарстане находится 115-120 тыс. собак. При этом до принятия решения об обязательной регистрации собак, когда процедура носила лишь рекомендательный характер, в республике было официально зарегистрировано только 14 тыс. животных.

«Число зарегистрированных животных становится с каждым днем все больше и больше. Мы активно этим занимаемся с 1 февраля», – сказал Хисамутдинов.

Каждый день чипируется от 200 до 300 собак.

По размерам чип не больше рисового зернышка, поэтому его введение проходит безболезненно Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Опасно ли введение чипа для животных?

Процедура обязательной регистрации собак состоит из двух частей: чипизации – введения подкожного чипа одним уколом и внесения в федеральную информационную систему «Хорриот» информации о животном.

По размерам чип не больше рисового зернышка, поэтому его введение проходит безболезненно.

«Чип сделан из инертного материала и безопасен, его давно изобрели и усовершенствовали. Это давнишняя практика, никаких побочных эффектов нет. Процедура безопасна на 100%», – пояснил Алмаз Хисамутдинов.

Вся процедура регистрации животного проходит достаточно быстро и занимает не более 15 минут. Никаких ограничений для регистрации собак не существует, но при этом есть серьезное преимущество. С помощью чипа потерявшуюся собаку можно будет найти, чтобы вернуть владельцу.

Выездная регистрация собак проводится сейчас и в Казани. За каждый выезд специалисты регистрируют примерно 50-60 животных Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Где и как зарегистрировать собаку?

Сейчас в районах республики начались противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных. Одновременно ветеринарные специалисты занимаются чипированием собак.

«В сельской местности никуда ходить не надо, мы сами придем к владельцам. До конца года дойдем и доедем до каждого поселка», – сказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Выездная регистрация собак проводится сейчас и в Казани. За каждый выезд специалисты регистрируют примерно 50-60 животных. Мероприятия проводятся каждую неделю по субботам и воскресеньям во дворах домов в разных районах города.

«Мы такую практику будем продолжать дальше. Будем изучать предложения жителей, когда им удобно – в выходные дни, с утра, во время обеда или вечером», – обещал Хисамутдинов.

Ввести чип можно также в государственные или частных ветеринарных клиниках. Однако во втором случае нужно будет потом приехать в госучреждение, чтобы занести информацию в базу данных.

Если у собаки уже есть чип, то повторная регистрация не требуется.

«Если у вас уже есть чип, нужно обратиться в государственную ветеринарную службу, мы введем данные в федеральную информационную систему. Зафиксироваться в нашей системе можно и через госуслуги», – добавил Хисамутдинов.

Владельцев собак, не прошедших обязательную регистрацию в 2025 году, будут штрафовать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоит чипирование и каков размер штрафа за отсутствие регистрации?

В государственной ветеринарной клинике процедура чипирования собаки обойдется в 100 рублей. Стоимость чипа в среднем составит 150 рублей. В частных клиниках все это будет стоить гораздо дороже.

«Мы приняли такое решение, чтобы по всей республике была одинаковая цена – и в Казани, и в районах. Таким образом, вся процедура стоит 250 рублей», – сообщил Хисамутдинов.

Владельцев собак, не прошедших обязательную регистрацию в 2025 году, будут штрафовать.

«Мы подготовили законопроект об изменении КОАП РТ и в ближайшее время обратимся к депутатам. Обязательно будут штрафные санкции за отсутствие регистрации и незаконный выгул, отпуск собак», – сказал гость прямого эфира.

За отсутствие обязательной регистрации животного его владельцу в первый раз будет вынесено предупреждение. Во второй раз штраф составит от 2 до 4 тыс. рублей, а в последующие разы – 5 тыс. рублей.