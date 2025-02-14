В феврале в Татарстане началось активное чипирование собак

На сегодняшний день по Татарстану насчитывается около 115–120 тыс. собак. Такие данные известны по результатам обязательной вакцинации. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

По словам спикера, до принятия решения об обязательной регистрации собак, в то время, когда процедура носила лишь рекомендательный характер, в республике было официально зарегистрировано 14 тыс. собак. С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной.

«На сегодняшний день зарегистрировано 8 тыс. собак, это число становится с каждым днем всё больше и больше. Мы активно данным вопросом начали заниматься с 1 февраля», – рассказал гость прямого эфира.

Хисамутдинов пояснил, что в настоящее время в Татарстане проводятся весенние противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных, одновременно ветеринарные специалисты занимаются чипированием собак.

«Каждый день от 200 до 300 собак чипируем, вводим данные в федеральную систему», – добавил начальник Главного управления ветеринарии.