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Общество 21 ноября 2024 07:43

В Татарстане хотят увеличить стоимость социального проездного в 2025 году

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В Татарстане хотят увеличить стоимость социального проездного в 2025 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2025 года в Татарстане собираются увеличить стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия постановления в следующем году стоимость пополнения единого социального проездного составит 630 рублей, а детского — 384 рубля. В сравнении с текущим, 2024 годом она увеличится на 25 и 15 рублей соответственно.

В этом году стоимость проездных была увеличена на 24 и 15 рублей по сравнению с 2023 годом.

Документ разработан Миндортрансом Татарстана, на это же ведомство окажется возложен контроль за его исполнением. Экспертиза продлится до 27 ноября.

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#социальный проездной билет
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