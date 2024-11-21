Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане хотят увеличить стоимость социального проездного в 2025 году
С 2025 года в Татарстане собираются увеличить стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.
В случае принятия постановления в следующем году стоимость пополнения единого социального проездного составит 630 рублей, а детского — 384 рубля. В сравнении с текущим, 2024 годом она увеличится на 25 и 15 рублей соответственно.
В этом году стоимость проездных была увеличена на 24 и 15 рублей по сравнению с 2023 годом.
Документ разработан Миндортрансом Татарстана, на это же ведомство окажется возложен контроль за его исполнением. Экспертиза продлится до 27 ноября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»