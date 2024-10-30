Татарстанцам объяснили причины возможного роста платы за проезд до 45 рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Плату за проезд в общественном транспорте в 2025 году в Татарстане могут поднять до 45 рублей. Соответствующие предложения внесены в Госкомитет РТ по тарифам, сообщил сегодня журналистам председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«Лучше один раз повысить в рамках инфляционных ожиданий, чем повышать сразу значительно через три года или раз в пять лет. Это первое. Второе – мы все прекрасно понимаем, что цены в условиях развития экономики Российской Федерации не стоят на месте. <…> Нельзя оставлять в рамках тех пределов цены, которые в перевозке существуют. И третье – нормативные акты. В рамках нормативного акта мы экономические затраты обязаны оценить и принять адекватное решение», – сказал он.

Груничев добавил, что заявки от разных районов различные, но максимальная цена, заявленная муниципалитетами, составляет 45 руб.

«Заявка поступила на 45 рублей, пока идет экспертиза представленных документов. Тарифы будут установлены до 20 декабря 2024 года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.

От какого муниципалитета поступила максимальная заявка, не уточнили.