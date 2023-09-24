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Руc Тат
Экономика 24 сентября 2023 07:45

В Татарстане повысят стоимость социального проездного в 2024 году

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В Татарстане повысят стоимость социального проездного в 2024 году
Фото: © «Татар-информ»

С 2024 года в Татарстане повысится стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов. Проект постановления Правительства РТ, разработанный Миндортрансом республики, проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, стоимость пополнения единого социального проездного составил 605 рублей, а детского — 369 рублей. В сравнении с 2023 годом она увеличится на 24 и 15 рублей соответственно.

Напомним, что в прошлом году стоимость проездных увеличивалась на 34 рубля и 21 рубль соответственно.

Экспертиза продлится до 29 сентября.

#социальный проездной билет
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