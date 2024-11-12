В Миндортрансе РТ рассказали, как решить вопрос с нехваткой водителей автобусов

В Миндортрансе Татарстана предложили принимать мигрантов на работу водителями общественного транспорта. Об этом рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«С водителями есть проблемы. И, в общем-то, не очень популярная сейчас профессия водителя общественного транспорта. Набрать людей очень сложно. И здесь предлагается воспользоваться мигрантами», – заявила она.

Проблему нехватки водителей общественного транспорта поднял депутат Марат Галеев. Он подчеркнул, что поток жалоб на общественный транспорт, автобусные маршруты не прекращается.

«Водителей не хватает. Какие-то есть проекты, что делать дальше? Все-таки проблема немного обостряется», – сказал парламентарий.

В ответ на предложение Сафиуллиной по мигрантам парламентарий заметил, что «эта возможность используется на полную катушку уже много лет». «Что-то тут надо менять, потому что эта проблема становится постоянной. Были времена, когда в городах разваливалась вся маршрутная сеть», – констатировал Галеев.