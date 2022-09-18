В Татарстане выявили 991 новый случай коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявлен 991 новый случай заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 996 за день до этого. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 86 пациентов. Накануне госпитализация потребовалась 100 инфицированным, о чем сообщал «Татар-информ».

Всего по данным на 18 сентября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 170 497 случаев заболевания. Выздоровели 161 008 жителей республики, включая 974 за последние сутки (днем ранее стало известно о 1829 излечившихся больных).

При этом в регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2003 — в последний раз о летальных исходах сообщалось 6 сентября.

На традиционном субботнем совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,6 раза, и призвал усилить работу по профилактике Covid-19. Подробнее о ситуации с заболеваемостью в республике читайте в материале «Татар-информа».