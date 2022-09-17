Ковид никуда не ушел: Минниханов призвал продолжить работу по вакцинации и ревакцинации

По состоянию на 16 сентября в Татарстане прививку от Covid-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,6 раза. Чтобы пресечь дальнейшее распространение инфекции, нужно улучшить работу по профилактике заболевания, заявил руководитель республики.

«Заболеваемость проходит без осложнений. Но ковид есть ковид. Кто болел — тот знает. Обращаю внимание коллег — необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил о необходимости строго соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора.

«Прежде всего, это дезинфекция, проветривание помещений, термометрия, соблюдение социальной дистанции, масочный режим в коллективах. Каждый отсутствующий на работе — это уже большая проблема. Ковид никуда не ушел. Нужно себя беречь», — цитирует Президента РТ его пресс-служба.