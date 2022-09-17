За сутки еще 996 жителей Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане последние несколько дней выявляются почти тысяча случаев коронавируса. Так, 17 сентября зарегистрировано 996 заразившихся. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 100 жителям республики. Выписаны по выздоровлении 1 829 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 169 506 ковид-случаев. Сегодня на совещании в Доме Правительства Президент республики Рустам Минниханов подчеркнул, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,6 раза и призвал усилить работу по профилактике коронавируса.