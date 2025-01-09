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В Татарстане вновь ожидаются метели и гололед, но ветер ослабнет
Завтра, 10 января, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В темное время суток местами на территории республики разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. Образуется гололед. Продолжит дуть сильный ветер, который, впрочем, ослабнет до 17 м/с.
Ночью и утром кое-где, включая Казань, опустится туман. Как ночью, так и днем на дорогах — сильная гололедица и накат (в том числе в столице РТ).
Ранее в Госавтоинспекции региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за дальнейшего ухудшения погоды. С 10 часов утра ограничено движение на участке трассы М5.
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