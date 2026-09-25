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Общество 25 сентября 2026 06:00

В Татарстане ожидается небольшое понижение температурного фона

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В Татарстане ожидается небольшое понижение температурного фона
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 25 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона аномально теплая и преимущественно сухая погода, однако температурный фон всё же немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой, как и прежде, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется..

Восточный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 13 м/c (но не в Казани).

После относительно теплой ночи (от 6 до 11, а на западе региона – до 15 градусов выше нуля) воздух в Татарстане в светлое время суток прогреется до +20, +25 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца сентября задержится сухая и теплая погода. Конец первого осеннего месяца в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

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