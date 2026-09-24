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Общество 24 сентября 2026 14:34

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

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В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане до конца сентября ожидается сухая и теплая погода. Дневная температура в ближайшие дни будет достигать +25 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 24 сентября, существенных осадков в республике не ожидается. Воздух днем прогреется до +20…+25 градусов.

25–27 сентября в Татарстане сохранится влияние антициклона. Ночью температура будет составлять +6…+12 градусов, в западных районах – до +15. 27 сентября ночью похолодает до +3…+8 градусов, на западе – до +11. Днем воздух будет прогреваться до +19…+25 градусов.

В начале следующей недели, 28 и 29 сентября, существенных осадков также не прогнозируется. Дневная температура немного снизится и составит +17…+23 градуса.

По данным Гидрометцентра РТ, среднесуточные температуры в ближайшие дни будут на 6–8 градусов выше многолетних значений.

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