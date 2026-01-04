news_header_top
Происшествия 4 января 2026 08:06

В Татарстане вновь объявлен режим беспилотной опасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 6.41 4 января по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике 2 января, он действовал более 17 часов.

В период действия соответствующего режима в Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявлялась угроза атаки беспилотников. Также ограничивалась работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

По данным Министерства обороны РФ, над Татарстаном были сбиты два беспилотника. Один из них уничтожили над Зеленодольским районом РТ.

За день до этого, 1 января, аналогичный режим действовал в регионе более семи часов. Около 8.00 по Москве 1-го числа вражеские беспилотники массово атаковали резервуарный парк в Альметьевске. В результате налета возникло возгорание, о чем сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В администрации района уточнили, что пожар возник из‑за падения обломков сбитого БПЛА на территории нефтяной технологической системы, но работоспособность оборудования нарушена не была.

Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожении над территорией республики пяти украинских беспилотников.

Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.

