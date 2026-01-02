Над Татарстаном силы ПВО сбили два беспилотника

Сегодня в небе над Татарстаном сбили два беспилотника. Как сообщает Минобороны России, всего с двух часов дня до восьми часов вечера дежурным средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Одну из атак отразили в Зеленодольском районе, о чем ранее сообщал глава Михаил Афанасьев. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Татарстане сегодня более 17 часов действовал режим беспилотной опасности. За время его действия в ряде городов республики — Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске — объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Из‑за введенных мер безопасности временно ограничивалась работа аэропортов Казани и Нижнекамска. На данный момент все ограничения полностью сняты, воздушные гавани возвращаются к штатному режиму.